ИА «Ореанда-Новости»Число заболевший коронавирусом в Иране за 24 часа увеличилось более чем на сто человек. Сейчас в Иране зафиксированы 245 случаев заражения коронавирусом.

Агентство Fars  также сообщает, что от коронавируса в республике скончались двадцать шесть человек. Информациионое агентство ссылается на министерство здравоохранения Ирана. 

Накануне в ведомстве уведомили о 139 случаях заражения коронавирусом. Также было сказано ранее, что жертвами коронавируса в Иране стали девятнадцать человек. 