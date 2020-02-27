27.02.2020, 14:04
В Иране зафиксированы уже 245 случаев заражения коронавирусом
ИА «Ореанда-Новости». Число заболевший коронавирусом в Иране за 24 часа увеличилось более чем на сто человек. Сейчас в Иране зафиксированы 245 случаев заражения коронавирусом.
Агентство Fars также сообщает, что от коронавируса в республике скончались двадцать шесть человек. Информациионое агентство ссылается на министерство здравоохранения Ирана.
Накануне в ведомстве уведомили о 139 случаях заражения коронавирусом. Также было сказано ранее, что жертвами коронавируса в Иране стали девятнадцать человек.
Агентство Fars также сообщает, что от коронавируса в республике скончались двадцать шесть человек. Информациионое агентство ссылается на министерство здравоохранения Ирана.
Накануне в ведомстве уведомили о 139 случаях заражения коронавирусом. Также было сказано ранее, что жертвами коронавируса в Иране стали девятнадцать человек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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