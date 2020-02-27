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Агентство Fars также сообщает, что от коронавируса в республике скончались двадцать шесть человек. Информациионое агентство ссылается на министерство здравоохранения Ирана.Накануне в ведомстве уведомили о 139 случаях заражения коронавирусом. Также было сказано ранее, что жертвами коронавируса в Иране стали девятнадцать человек.