02.02.2020, 13:36
В иранской Организации атомной энергии дали комментарий к санкциям США
ИА «Ореанда-Новости». Американские санкции в отношении главы Организации атомной энергии (ОАЭИ) Али Акбара Салехи являют собой ограничение международных переговоров. Об этом сказано в заявлении ОАЭИ.
В сообщении заявлено, что санкции, которые направлены против руководителя МИД Ирана Зарифа и Салехи, напоминают санкции по отношению к научному развитию и международным переговорам. Сообщение организации, размещённое в Twitter, было снабжено хэштегом "нецелесообразный шаг".
Накануне американскими властями были введены ограничительные меры против руководителя ОАЭИ и самой организации. Тем самым Вашингтоном были расширены ограничительные санкции против Ирана.
В сообщении заявлено, что санкции, которые направлены против руководителя МИД Ирана Зарифа и Салехи, напоминают санкции по отношению к научному развитию и международным переговорам. Сообщение организации, размещённое в Twitter, было снабжено хэштегом "нецелесообразный шаг".
Накануне американскими властями были введены ограничительные меры против руководителя ОАЭИ и самой организации. Тем самым Вашингтоном были расширены ограничительные санкции против Ирана.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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