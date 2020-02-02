В сообщении заявлено, что санкции, которые направлены против руководителя МИД Ирана Зарифа и Салехи, напоминают санкции по отношению к научному развитию и международным переговорам.Накануне американскими властями были введены ограничительные меры против руководителя ОАЭИ и самой организации. Тем самым Вашингтоном были расширены ограничительные санкции против Ирана.