Толчок был зафиксирован в 12:11 по местному времени. При анализе интенсивности землетрясения, это событие можно отнести к так называемым «заметным», а это значит, что оно ощущается людьми, находящимися в здании, также при таких толчках могут дребезжать окна, двери и посуда. Также поступила информация, что разрушений и пострадавших нет.

До этого наблюдалось землетрясение на Алтае. В связи со случившимся было решено приостановить работу школ и дошкольных учреждений и отпустить детей домой.