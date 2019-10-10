10.10.2019, 10:43
В Иркутске произошло землетрясение
ИА «Ореанда-Новости». В иркутской области произошло землетрясение интенсивностью четыре балла в четверг. Радиус оказался таков, что была затронута столица региона Иркутск, а также населённые пункты, находящиеся недалеко от эпицентра.
Толчок был зафиксирован в 12:11 по местному времени. При анализе интенсивности землетрясения, это событие можно отнести к так называемым «заметным», а это значит, что оно ощущается людьми, находящимися в здании, также при таких толчках могут дребезжать окна, двери и посуда. Также поступила информация, что разрушений и пострадавших нет.
До этого наблюдалось землетрясение на Алтае. В связи со случившимся было решено приостановить работу школ и дошкольных учреждений и отпустить детей домой.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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