ИА «Ореанда-Новости». Власти Ирландии ввели новые меры для борьбы с коронавирусом, пишет «Интерфакс».



Так, теперь в общественных местах людям нельзя собираться группами больше четырёх человек.



Кроме того, в стране закрыты школы до 19 апреля, а также не работают театры, клубы, фитнес-центры, библиотеки и другие общественные пространства.



В Ирландии зафиксировано 1125 случаев заболевания коронавирусом, зарегистрировано шесть летальных случаев.