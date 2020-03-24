24.03.2020, 22:56
В Ирландии запретили собираться группами в более чем четыре человека
ИА «Ореанда-Новости». Власти Ирландии ввели новые меры для борьбы с коронавирусом, пишет «Интерфакс».
Так, теперь в общественных местах людям нельзя собираться группами больше четырёх человек.
Кроме того, в стране закрыты школы до 19 апреля, а также не работают театры, клубы, фитнес-центры, библиотеки и другие общественные пространства.
В Ирландии зафиксировано 1125 случаев заболевания коронавирусом, зарегистрировано шесть летальных случаев.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии