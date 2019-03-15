Отмечается, что наказание могут заменить на общественно-полезные работы.Кроме того, по решению суда женщина не может в течение шести месяцев подходить к сыну ближе, чем на 200 метров.Мать пыталась обжаловать приговор, однако суд второй инстанции посчитал, что в этом случае имело место жестокое обращение с ребёнком и насилие в семье.. Теперь она может обратиться с жалобой в Верховный суд Испании.Стоит отметить, что по испанским законам заключение до двух лет отбывается условно, если виновный ранее не привлекался к уголовной ответственности.