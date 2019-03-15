15.03.2019, 19:57
В Испании женщине дали 2 месяца тюрьмы за пощечины сыну
ИА «Ореанда-Новости». Суд в испанской провинции Галисия оставил в силе приговор о заключении на два месяца женщины, которая дала пощечины своему сыну. Об этом пишут «Известия».
Отмечается, что наказание могут заменить на общественно-полезные работы.
Кроме того, по решению суда женщина не может в течение шести месяцев подходить к сыну ближе, чем на 200 метров. Такое наказание дали женщине за то, что она дала сыну две пощёчины за отказ идти в душ и споры.
Мать пыталась обжаловать приговор, однако суд второй инстанции посчитал, что в этом случае имело место жестокое обращение с ребёнком и насилие в семье. Женщина же настраивает, что она просто воспитывала ребёнка, действуя в рамках родительских обязанностей. Теперь она может обратиться с жалобой в Верховный суд Испании.
Стоит отметить, что по испанским законам заключение до двух лет отбывается условно, если виновный ранее не привлекался к уголовной ответственности.
Отмечается, что наказание могут заменить на общественно-полезные работы.
Кроме того, по решению суда женщина не может в течение шести месяцев подходить к сыну ближе, чем на 200 метров. Такое наказание дали женщине за то, что она дала сыну две пощёчины за отказ идти в душ и споры.
Мать пыталась обжаловать приговор, однако суд второй инстанции посчитал, что в этом случае имело место жестокое обращение с ребёнком и насилие в семье. Женщина же настраивает, что она просто воспитывала ребёнка, действуя в рамках родительских обязанностей. Теперь она может обратиться с жалобой в Верховный суд Испании.
Стоит отметить, что по испанским законам заключение до двух лет отбывается условно, если виновный ранее не привлекался к уголовной ответственности.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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