25.06.2018, 23:20
В Испании обезвредили группировку, занимавшуюся отмыванием денег
ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Испанскими правоохранительными органами была задержана группа преступников, занимавшаяся отмыванием денежных средств, которые были получены на территории России незаконным способом. Размер суммы составил 18 миллионов евро. Как стало известно, операция Dromedario была проведена в два этапа. Гражданской гвардией Испании было задержано шесть человек, относящих к разным национальностям.
Осенью прошлого года были арестованы главарь преступной группировки, являвшийся депутатом Законодательного собрания Приморского края, Владимир Хмель, а также его адвокат итальяно-аргентинского происхождения с инициалами LMV. По сообщению пресс-службы Гражданской гвардии, лидер группы и его адвокат всё ещё находятся под стражей с остальными 4 преступниками, которые была арестованы несколько дней назад.
В рамках проведения операции правоохранительные органы Испании провели четырнадцать обысков в стране. Дома, офисы, банковские отделения, с которыми связывались преступники – всё было проверено Гражданской гвардией, в результате чего было изъято 100 тысяч евро наличными, документы, шесть транспортных средств, мобильные телефоны, компьютерную технику, а также на шестнадцать объектов недвижимости и банковские счета был наложен арест.
Операция стартовала зимой 2015 года. Тогда стражи порядка выяснили, что лидер преступной группы создал в Испании десять подставных компаний, которые получали средства из организаций, зарегистрированных в оффшорных зонах. Помощь Гражданской гвардии Испании оказывали Europol и французские правоохранительные органы, которые заморозили счета во Франции на 500 тысяч евро и наложили арест на здание, стоимость которого составляет 4 миллиона евро.
Как сообщили представители Гражданской гвардии, Владимир Хмель до сих пор имеет в России «много корпоративных и имущественных интересов». Арестованным готовят предъявить обвинения в участии в преступной группировке, отмывании денег и преступлениях против государственной казны.
Источник: ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ
Комментарии