Осенью прошлого года были арестованы главарь преступной группировки, являвшийся депутатом Законодательного собрания Приморского края, Владимир Хмель, а также его адвокат итальяно-аргентинского происхождения с инициалами LMV. По сообщению пресс-службы Гражданской гвардии, лидер группы и его адвокат всё ещё находятся под стражей с остальными 4 преступниками, которые была арестованы несколько дней назад.





В рамках проведения операции правоохранительные органы Испании провели четырнадцать обысков в стране. Дома, офисы, банковские отделения, с которыми связывались преступники – всё было проверено Гражданской гвардией, в результате чего было изъято 100 тысяч евро наличными, документы, шесть транспортных средств, мобильные телефоны, компьютерную технику, а также на шестнадцать объектов недвижимости и банковские счета был наложен арест.





Операция стартовала зимой 2015 года. Тогда стражи порядка выяснили, что лидер преступной группы создал в Испании десять подставных компаний, которые получали средства из организаций, зарегистрированных в оффшорных зонах. Помощь Гражданской гвардии Испании оказывали Europol и французские правоохранительные органы, которые заморозили счета во Франции на 500 тысяч евро и наложили арест на здание, стоимость которого составляет 4 миллиона евро.





Как сообщили представители Гражданской гвардии, Владимир Хмель до сих пор имеет в России «много корпоративных и имущественных интересов». Арестованным готовят предъявить обвинения в участии в преступной группировке, отмывании денег и преступлениях против государственной казны.