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Российский игрок выступает за команду из Виго с февраля 2020 года. К настоящему моменту он сыграл в трёх матчах. В игре с мадридским "Реалом" Смолов записал на свой счёт одно взятие ворот.Президент ла лиги Хавьер Тебас разместил под данным постом фразу на русском языке: "Футбольные легенды!"."Царём" в "Сельте" называли Александра Мостового, который играл в этом клубе с 1996 по 2004 год. Мостовой был капитаном "Сельты".