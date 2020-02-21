21.02.2020, 12:52
В Испании российского футболиста Смолова назвали "новым царём"
ИА «Ореанда-Новости». Ла лигой был опубликован коллаж с российским форвардом футбольного клуба "Сельта" Федором Смоловым и бывшими футболистами "Сельты" Александром Мостовыми и Валерием Карпиным.
Российский игрок выступает за команду из Виго с февраля 2020 года. К настоящему моменту он сыграл в трёх матчах. В игре с мадридским "Реалом" Смолов записал на свой счёт одно взятие ворот.
"Смолов - новый царь "Сельты"!" - заявлено в описании коллажа.
Президент ла лиги Хавьер Тебас разместил под данным постом фразу на русском языке: "Футбольные легенды!".
"Царём" в "Сельте" называли Александра Мостового, который играл в этом клубе с 1996 по 2004 год. Мостовой был капитаном "Сельты".
Российский игрок выступает за команду из Виго с февраля 2020 года. К настоящему моменту он сыграл в трёх матчах. В игре с мадридским "Реалом" Смолов записал на свой счёт одно взятие ворот.
"Смолов - новый царь "Сельты"!" - заявлено в описании коллажа.
Президент ла лиги Хавьер Тебас разместил под данным постом фразу на русском языке: "Футбольные легенды!".
"Царём" в "Сельте" называли Александра Мостового, который играл в этом клубе с 1996 по 2004 год. Мостовой был капитаном "Сельты".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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