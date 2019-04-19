ИА «Ореанда-Новости» Испанская общественная организация Associació Espai i Lleure провела в одной из школьных библиотек Барселоны проверку, посвященную поиску скрытого сексизма в книгах для детей. Были исследованы сюжеты и действующие лица 600 произведений, и Несоответствующими требованиям проверки были признаны около 200 из них. Изъятые книги признаны сексистскими, пропагандирующими гендерные стереотипы и не имеющими педагогической ценности. К таковым отнесены, например, попали популярные в католических странах сказки «Красная шапочка», «Спящая красавица», легенда о святом Георгии.

Аналогичные акции запланированы и в других школах Барселоны.