ИА «Ореанда-Новости». В аэропорту Барселоны задержан мужчина, который попытался провезти 500 граммов кокаина под париком, пишет РИА Новости.



Отмечается, что мужчина прилетел из колумбийской Боготы. Он надел поверх парика большую шляпу. Пограничникам это показалось странным, плюс мужчина вёл себя подозрительно.



В итоге у него изъяли пакет с 503 граммами кокаина. Стоимость находки оценили примерно в 30 тысяч евро.