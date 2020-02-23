О принятом решении рассказал премьер-министрах Италии Джузеппе Конте. По его словам,В них уже не работают рестораны и супермаркеты. В Милане закрыты муниципальные общественные учреждения.В Италии очагом распространения коронавируса стали провинции Венето и Ломбардия. В них обнаружены 79 случаев заболевания. Два человека от коронавируса скончались.