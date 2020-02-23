23.02.2020, 13:14
В Италии будут бороться со смертельным вирусом по китайскому рецепту
ИА «Ореанда-Новости». Руководство Италии будет противостоять смертельному коронавирусу COVID-2019, применяя китайский рецепт - изолируя полностью отдельные населённые пункты, заявлено в материале Corriere della sera.
О принятом решении рассказал премьер-министрах Италии Джузеппе Конте. По его словам, ограничения будут касаться одиннадцати коммун, расположенных на севере страны, в том числе населённых пунктов вблизи города Кодоньо, в которых проживает около 50 тысяч человек.
В них уже не работают рестораны и супермаркеты. В Милане закрыты муниципальные общественные учреждения.
В Италии очагом распространения коронавируса стали провинции Венето и Ломбардия. В них обнаружены 79 случаев заболевания. Два человека от коронавируса скончались.
О принятом решении рассказал премьер-министрах Италии Джузеппе Конте. По его словам, ограничения будут касаться одиннадцати коммун, расположенных на севере страны, в том числе населённых пунктов вблизи города Кодоньо, в которых проживает около 50 тысяч человек.
В них уже не работают рестораны и супермаркеты. В Милане закрыты муниципальные общественные учреждения.
В Италии очагом распространения коронавируса стали провинции Венето и Ломбардия. В них обнаружены 79 случаев заболевания. Два человека от коронавируса скончались.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии