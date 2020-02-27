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Об этом заявлено в материале издания "Украинская правда".Сообщается, что туристка из Украины недавно приехала в деревню Абатемарко, расположенную в регионе Монтано-Антилия.. Сейчас девушка находится в изолированной палате. Её состояние отслеживают врачи.Двадцать пятого февраля появилась информация о том, что общее количество инфицированных новым коронавирусом в Италии превысило триста двадцать человек. От коронавируса в Италии скончались уже одиннадцать человек.