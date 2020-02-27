27.02.2020, 11:35
В Италии гражданка Украины заразилась коронавирусом
ИА «Ореанда-Новости». В Италии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом среди граждан Украины. Об этом заявлено в материале издания "Украинская правда".
Сообщается, что туристка из Украины недавно приехала в деревню Абатемарко, расположенную в регионе Монтано-Антилия. В течение нескольких дней туристка ощущала слабость, что вынудило её в сопровождении родителей отправиться в местное медицинское учреждение. Сейчас девушка находится в изолированной палате. Её состояние отслеживают врачи.
Двадцать пятого февраля появилась информация о том, что общее количество инфицированных новым коронавирусом в Италии превысило триста двадцать человек. От коронавируса в Италии скончались уже одиннадцать человек.
Сообщается, что туристка из Украины недавно приехала в деревню Абатемарко, расположенную в регионе Монтано-Антилия. В течение нескольких дней туристка ощущала слабость, что вынудило её в сопровождении родителей отправиться в местное медицинское учреждение. Сейчас девушка находится в изолированной палате. Её состояние отслеживают врачи.
Двадцать пятого февраля появилась информация о том, что общее количество инфицированных новым коронавирусом в Италии превысило триста двадцать человек. От коронавируса в Италии скончались уже одиннадцать человек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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