Это самая крупная операция по эвакуации людей, которая проводилась в Италии за всё время, прошедшее с войны.Городские власти распорядились о создании "красной зоны", в которой запрещено кому-либо пребывать до тех пор, пока не будет завершена операция, проводимая военными сапёрами. Люди, которые живут в этой зоне, начали ещё накануне покидать свои дома. Все жители этих районов к 8 часам по местному времени были эвакуированы. В операции участвовали порядка 250 волонтеров и тысячи полицейских.Бомба, которая была сброшена на город Бриндизи в 1941 году, была обнаружена, когда проводились работы по расширению местного кинотеатра. Боеприпас планируют вывезти за пределы города и взорвать в специально подготовленном месте.