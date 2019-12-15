15.12.2019, 13:33
В Италии из-за бомбы времён войны осуществили эвакуацию 50 тысяч человек
ИА «Ореанда-Новости» 2 ноября в городе Бридизи, расположенном на юге Италии, была найдена неразорвавшаяся бомба времён Второй мировой войны. Из города в воскресенье были эвакуированы порядка 54 тысяч человек.
Это самая крупная операция по эвакуации людей, которая проводилась в Италии за всё время, прошедшее с войны.
Городские власти распорядились о создании "красной зоны", в которой запрещено кому-либо пребывать до тех пор, пока не будет завершена операция, проводимая военными сапёрами. Люди, которые живут в этой зоне, начали ещё накануне покидать свои дома. Все жители этих районов к 8 часам по местному времени были эвакуированы. В операции участвовали порядка 250 волонтеров и тысячи полицейских.
Бомба, которая была сброшена на город Бриндизи в 1941 году, была обнаружена, когда проводились работы по расширению местного кинотеатра. Боеприпас планируют вывезти за пределы города и взорвать в специально подготовленном месте.
Это самая крупная операция по эвакуации людей, которая проводилась в Италии за всё время, прошедшее с войны.
Городские власти распорядились о создании "красной зоны", в которой запрещено кому-либо пребывать до тех пор, пока не будет завершена операция, проводимая военными сапёрами. Люди, которые живут в этой зоне, начали ещё накануне покидать свои дома. Все жители этих районов к 8 часам по местному времени были эвакуированы. В операции участвовали порядка 250 волонтеров и тысячи полицейских.
Бомба, которая была сброшена на город Бриндизи в 1941 году, была обнаружена, когда проводились работы по расширению местного кинотеатра. Боеприпас планируют вывезти за пределы города и взорвать в специально подготовленном месте.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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