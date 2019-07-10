ИА «Ореанда-Новости». На Адриатическом побережье Италии из-за сильного града пострадали почти 20 человек, пишет РИА Новости.



Отмечается, что град достигал размеров в пять сантиметров. Пострадавшие, в числе которых беременная женщина, в основном получили повреждения головы и лица.



Кроме того, непогода нанесла ущерб крышам, домам и машинам. Пострадали также сельскохозяйственные угодья.