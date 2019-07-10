10.07.2019, 16:42
В Италии из-за сильного града в больницу попали почти 20 человек
ИА «Ореанда-Новости». На Адриатическом побережье Италии из-за сильного града пострадали почти 20 человек, пишет РИА Новости.
Отмечается, что град достигал размеров в пять сантиметров. Пострадавшие, в числе которых беременная женщина, в основном получили повреждения головы и лица.
Кроме того, непогода нанесла ущерб крышам, домам и машинам. Пострадали также сельскохозяйственные угодья.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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