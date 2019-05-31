31.05.2019, 18:42
В Италии началось извержение вулкана Этна
ИА "Ореанда-Новости" Крупнейший активный европейский вулкан Этна выбросил сегодня в небо столб лавы. Эксперты утверждают, что для жителей близлежащего города Катания, расположенного на юге Итальянской Республики острове Сицилия, вулкан существенной угрозы не представляет.
Лава, выплеснутая сегодня из жерла вулкана, начала стекать из двух его разломов. Вулкан Этна является одним из крупнейших действующих вулканов не только в Италии, но и во всей Европе. Высота вулкана составляет на 2019 год 3295 метров над уровнем моря. Этот показатель является непостоянным - высота вулкана постоянно меняется от извержения к извержению. Однако, в этом параметре Этна превосходит другой южноитальянский вулкан Везувий в 2,5 раза. Этна также занимает территорию площадью в 1190 квадратных метров.
За всё время своего существования Этна извергалась около 200 раз. Первое, документально зафиксированное, извержение вулкана, относится к 1226 году до нашей эры. Что касается последних двадцати лет, то вулкан Этна просыпался в 2011 - 2013 годах (трижды в каждый год), в 2015 - 2017 годах. В прошлом году Этна извергалась дважды - в августе и декабре. Местные жители считают Этну довольно "дружелюбным" вулканом за его спокойный нрав - лава из вулкана извергается на поверхность медленно с незначительным выделением газов. Она застывает быстрее, чем успевает достигнуть подножия вулкана. Однако, эксперты утверждают, что характер вулкана начал в последнее время меняться - извержение лавы происходит всё более взрывным способом. Так в 2011 и в 2015 году местные власти вынуждены были даже закрыть международный аэропорт Катании.
В Сети уже появилось видео, на котором зафиксировано сегодняшнее извержение лавы итальянским вулканом.
Лава, выплеснутая сегодня из жерла вулкана, начала стекать из двух его разломов. Вулкан Этна является одним из крупнейших действующих вулканов не только в Италии, но и во всей Европе. Высота вулкана составляет на 2019 год 3295 метров над уровнем моря. Этот показатель является непостоянным - высота вулкана постоянно меняется от извержения к извержению. Однако, в этом параметре Этна превосходит другой южноитальянский вулкан Везувий в 2,5 раза. Этна также занимает территорию площадью в 1190 квадратных метров.
За всё время своего существования Этна извергалась около 200 раз. Первое, документально зафиксированное, извержение вулкана, относится к 1226 году до нашей эры. Что касается последних двадцати лет, то вулкан Этна просыпался в 2011 - 2013 годах (трижды в каждый год), в 2015 - 2017 годах. В прошлом году Этна извергалась дважды - в августе и декабре. Местные жители считают Этну довольно "дружелюбным" вулканом за его спокойный нрав - лава из вулкана извергается на поверхность медленно с незначительным выделением газов. Она застывает быстрее, чем успевает достигнуть подножия вулкана. Однако, эксперты утверждают, что характер вулкана начал в последнее время меняться - извержение лавы происходит всё более взрывным способом. Так в 2011 и в 2015 году местные власти вынуждены были даже закрыть международный аэропорт Катании.
В Сети уже появилось видео, на котором зафиксировано сегодняшнее извержение лавы итальянским вулканом.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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