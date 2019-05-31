Эксперты утверждают, что для жителей близлежащего города Катания, расположенного на юге Итальянской Республики острове Сицилия, вулкан существенной угрозы не представляет.Лава, выплеснутая сегодня из жерла вулкана, начала стекать из двух его разломов.Высота вулкана составляет на 2019 год 3295 метров над уровнем моря. Этот показатель является непостоянным - высота вулкана постоянно меняется от извержения к извержению. Однако, в этом параметре Этна превосходит другой южноитальянский вулкан Везувий в 2,5 раза. Этна также занимает территорию площадью в 1190 квадратных метров.Первое, документально зафиксированное, извержение вулкана, относится к 1226 году до нашей эры. Что касается последних двадцати лет, то вулкан Этна просыпался в 2011 - 2013 годах (трижды в каждый год), в 2015 - 2017 годах. В прошлом году Этна извергалась дважды - в августе и декабре.Она застывает быстрее, чем успевает достигнуть подножия вулкана. Однако, эксперты утверждают, что характер вулкана начал в последнее время меняться - извержение лавы происходит всё более взрывным способом.В Сети уже появилось видео, на котором зафиксировано сегодняшнее извержение лавы итальянским вулканом.