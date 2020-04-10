10.04.2020, 15:23
В Италии поблагодарили российских военных за помощь в противостоянии коронавирусу
ИА «Ореанда-Новости». Администрацией коммуны Альмено Сан Сальваторе была направлена благодарность российским военным, которые помогают противостоять коронавирусу в итальянской Ломбардии, рассказали в оборонном ведомстве России.
В обращении, которое было подписано мэром коммуны Микелем Саркиеле, высказаны слова благодарности специалистам из России за помощь, которую они оказывают. В нем говорится, что работа российских военных придаёт жителям Италии сил и уверенности в противостоянии опасной инфекции.
В полевом госпитале Бергами военные медики из России осуществляют приём и лечение инфицированных коронавирусом. В госпитале работают восемь российских медицинских бригад.
В обращении, которое было подписано мэром коммуны Микелем Саркиеле, высказаны слова благодарности специалистам из России за помощь, которую они оказывают. В нем говорится, что работа российских военных придаёт жителям Италии сил и уверенности в противостоянии опасной инфекции.
В полевом госпитале Бергами военные медики из России осуществляют приём и лечение инфицированных коронавирусом. В госпитале работают восемь российских медицинских бригад.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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