В обращении, которое было подписано мэром коммуны Микелем Саркиеле, высказаны слова благодарности специалистам из России за помощь, которую они оказывают. В нем говорится, чтоуверенностиВ полевом госпитале Бергами военные медики из России осуществляют приём и лечение инфицированных коронавирусом. В госпитале работают восемь российских медицинских бригад.