ИА «Ореанда-Новости». Итальянские адвокаты выступили за отмену санкций против России на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Ассоциация юристов Camere Penali del Diritto e Internazionale заявила о необходимости снятии ограничений с Москвы, так как санкции приводят к ухудшению отношений между странами. Об этом сообщил глава ассоциации Александро Мария Тирелли.

Тирелли отметил, что санкции и убытки от пандемии коронавируса поставят Италию в сложное положение. Глава ассоциации указал, что с 2014 года, когда санкции впервые были введены, Италия теряет примерно по 3 миллиарда долларов в год.

Также юрист подчеркнул, что ответные меры России также оставили след в экономике страны. Санкции Кремля стоили итальянским производителям десятки миллиардов долларов. Он раскритиковал позицию США и заявил, что Европа не выигрывает, выставляя Россию врагом.