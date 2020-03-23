23.03.2020, 08:43
В Италии рассказали о ещё одной причине высокой смертности
ИА «Ореанда-Новости». Кроме демографической особенности страны, причиной высокой смертности в Италии среди тех, кто заразился коронавирусом, является система тестирования, рассказывает газета Corriere della Sera. В материале заявлено, что этой системой предполагается проверять лишь тех, у кого имеются ярко выраженные симптомы.
В публикации говорится, что официальными показателями не отражается реальный масштаб заражения, так как власти страны изменили стратегию тестирования.
В связи с тем, что растёт число заболевших, а также из-за нехватки специалистов и материалов власти Италии распорядились тестировать только тех, кто имеет достаточно тяжёлые и явные симптомы.
В публикации говорится, что официальными показателями не отражается реальный масштаб заражения, так как власти страны изменили стратегию тестирования.
В связи с тем, что растёт число заболевших, а также из-за нехватки специалистов и материалов власти Италии распорядились тестировать только тех, кто имеет достаточно тяжёлые и явные симптомы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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