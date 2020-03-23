. В материале заявлено, что этой системой предполагается проверять лишь тех, у кого имеются ярко выраженные симптомы.В связи с тем, что растёт число заболевших, а также из-за нехватки специалистов и материалов власти Италии распорядились тестировать только тех, кто имеет достаточно тяжёлые и явные симптомы.