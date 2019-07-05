ИА «Ореанда-Новости» В передвижном цирке в итальянской провинции Бари тигры во время репетиции напали и загрызли дрессировщика. Об этом передаёт местный новостной портал Borderline24.

61-летний дрессировщик репетировал номер с четырьмя большими кошками за час до начала представления. Внезапно хищники сбили мужчину с ног и растерзали. Отмечается, что коллеги и врачи не могли достать тело дрессировщика из вольера с тиграми ещё около получаса.

Полиция выясняет обстоятельства трагедии. Неизвестно, какие меры примут в отношении хищников, и продолжит ли цирк гастроли.