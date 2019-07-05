05.07.2019, 19:34
В Италии тигры растерзали дрессировщика перед началом выступления
ИА «Ореанда-Новости» В передвижном цирке в итальянской провинции Бари тигры во время репетиции напали и загрызли дрессировщика. Об этом передаёт местный новостной портал Borderline24.
61-летний дрессировщик репетировал номер с четырьмя большими кошками за час до начала представления. Внезапно хищники сбили мужчину с ног и растерзали. Отмечается, что коллеги и врачи не могли достать тело дрессировщика из вольера с тиграми ещё около получаса.
Полиция выясняет обстоятельства трагедии. Неизвестно, какие меры примут в отношении хищников, и продолжит ли цирк гастроли.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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