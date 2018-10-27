ИА «Ореанда-Новости». Последний римский еврей, который выжил в нацистском лагере смерти Освенцим, скончался в ночь на пятницу в столице Итальянской Республике.



Об этом сообщает еврейская община Рима.



Об этом сообщает еврейская община Рима.

Лелло ди Сеньи родился 4 ноября 1926 года. В 1943 году он вместе с близкими и ещё более тысячи римских евреев были депортированы нацистами в Освенцим.





Рут Дурегелло, являющаяся главой еврейской общины Рима, выразила соболезнования близким Ди Сеньи. Она обратилась к молодому поколению с призывом помнить историю и не допустить её переписывания. Рут Дурегелло подчеркнула, что уход Лелло ди Сеньи “является не только болью для общины, но и, к сожалению, сигналом, предупреждением будущим поколениям”. Она отметила, что вместе с ним “умирает историческая память того, кто пережил нападение шестнадцатого октября и вернулся, чтобы рассказать нам о нём”.



Глава еврейской общины Рима добавила, что “с сегодняшнего дня мы должны набраться мужества, чтобы быть ещё сильнее, чтобы не забыть и не позволить тем, кто хочет перечеркнуть историю и кто хотел бы повторить это вновь, взять верх”.





В 1943 году после того, как была оккупирована часть территории итальянского государства, нацистами была начата массовая депортация итальянских евреев и беженцев в лагеря смерти. Депортация евреев из столицы Итальянской Республики состоялась 16 октября 1943 года. Специальными частями СС в итальянской столице были арестованы и отправлены в Освенцим около полутора тысяч евреев. Почти все они погибли. Римская депортация считается одной из самых крупных. Спустя месяц аналогичные акции состоялись на территории Триеста, Генуе, Флоренции, Милана, Венеции и Феррара.





Комплекс немецких концлагерей и лагерей смерти, который был построен в 1940 году на территории Польши возле города Освенцим, назывался Аушвиц-Биркенау. За время существования “фабрики смерти” в ней были убиты около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллионов - евреи. Лагерь был освобождён 27 января 1945 года советскими войсками. День освобождения лагеря установлен Организацией Объединённых Наций как Международный день памяти жертв Холокоста.











