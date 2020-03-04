04.03.2020, 21:54
В Италии все школы и институты закрывают из-за коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Из-за вспышки эпидемии смертельного коронавируса в Италии примерно до середины марта текущего года закроются все образовательные учреждения страны. Решение о карантине в организациях приняли члены совета министров Италии. Об этом сообщает телевизионный канал «Rainews 24».Местные средства массовый информации уточняют, что правительство государства планировало закрыть школы и университеты по всей Италии с четверга или с понедельника, то есть с 5 или 9 марта соответственно. В настоящее время на территории страны было зарегистрировано более 2,5 тысяч заражённых вирусом, многие из которых уже погибли.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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