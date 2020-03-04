ИА «Ореанда-Новости» . Из-за вспышки эпидемии смертельного коронавируса в Италии примерно до середины марта текущего года закроются все образовательные учреждения страны. Решение о карантине в организациях приняли члены совета министров Италии. Об этом сообщает телевизионный канал «Rainews 24».

Местные средства массовый информации уточняют, чтоВ настоящее время на территории страны было зарегистрировано более 2,5 тысяч заражённых вирусом, многие из которых уже погибли.