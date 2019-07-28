ИА «Ореанда-Новости» Как пишет итальянское издание Corriere della Sera, власти итальянской коммуны Саонара, расположенной в провинции Падуя, собираются ввести штраф за оскорбление религиозных чувств верующих.





Издание цитирует мэра города Вальтера Стефана, сообщившего, что денежное взыскание в размере 400 евро будет взиматься с тех, кто позволит непочтительно высказаться в адрес церкви, находясь в общественном месте. Как считает представитель администрации, это вопрос культуры и образованности и им нельзя пренебрегать.





Население Саонары составляет 9399 человек. Площадь коммуны - 13 квадратных километров.