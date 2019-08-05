ИА «Ореанда-Новости». Министерство обороны Израиля представило три демонстрационные модели перспективных «умных» бронированных машин с двумя членами экипажа и искусственным интеллектом.  Часть технологий будет внедрена в новой «Меркаве».  Об этом сообщает издание Israel Defense.

  Один из образцов контролируется двумя солдатами.  На них надеты шлемы Iron Vision, которые позволяют  контролировать машину и её вооружение.  Это технология Elbit Systems.  Но другая модель продемонстрировала технологию так называемой «прозрачной кабины» с круговым обзором.  Здесь шлемы больше не используются, и экипаж управляет машиной с помощью сенсорных экранов.  Все, что требуется от бойцов, - это принимать решения, к которым искусственный интеллект ещё не готов.

  Как сообщает MIGnews.com, танк «Кармель» будет оснащен системой искусственного интеллекта, которая сможет управлять машиной, самостоятельно находить цель и атаковать её.  Экипаж танка будет также состоять из двух человек.

  Кроме того, «Кармел» оснащен новейшими системами маскировки, которые затрудняют обнаружение танка с помощью приборов ночного видения, радаров и другого электронного разведывательного оборудования противника.

  Этот проект был запущен в Израиле три года назад как многолетний план развития передовых технологий для будущих бронированных автомобилей.  Одной из основных задач программы является поиск новых инновационных решений с использованием искусственного интеллекта, гибридных двигателей, датчиков и других современных технологий.