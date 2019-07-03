ИА «Ореанда-Новости» В Израиле в ходе протестов со стороны представителей эфиопской общины пострадали 11 сотрудников правоохранительных органов. Об этом заявил пресс-секретарь полиции Мики Розенфельд.

Протесты начались после того, как в воскресенье сотрудник полиции застрелил 19-летнего члена эфиопской общины. СМИ сообщают, что полицейский выстрелил, когда разнимал драку меду двумя мужчинами и сам подвергся нападению с их стороны.

В ходе протестов представители общины, 136 из которых были позже задержаны, перекрывали автострады, жгли покрышки и бросали камни в полицейских.