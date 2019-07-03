03.07.2019, 14:15
В Израиле более 110 полицейских пострадали в ходе протестов со стороны эфиопской общины
ИА «Ореанда-Новости» В Израиле в ходе протестов со стороны представителей эфиопской общины пострадали 11 сотрудников правоохранительных органов. Об этом заявил пресс-секретарь полиции Мики Розенфельд.
Протесты начались после того, как в воскресенье сотрудник полиции застрелил 19-летнего члена эфиопской общины. СМИ сообщают, что полицейский выстрелил, когда разнимал драку меду двумя мужчинами и сам подвергся нападению с их стороны.
В ходе протестов представители общины, 136 из которых были позже задержаны, перекрывали автострады, жгли покрышки и бросали камни в полицейских.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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