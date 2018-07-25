ИА «Ореанда-Новости». В Израиле вспыхнул скандал из-за отказа правительства поднять налог на табак для самокруток.

Еще в начале года местная организация по борьбе с курением Smoke Free Israel направила иск в Высший суд справедливости с просьбой об увеличении налога на табак.

Как выяснилось, также более 300 врачей и медицинских работников подписало и направило письмо министру финансов Израиля Моше Кахлону, в котором поднимается вопрос об увеличении цены на табак, чтобы приблизить ставку налога к той, что применяется к сигаретной продукции. В поданной петиции также отмечается, что требования медиков вполне обоснованны количеством пациентов, которые приходят на прием из-за загубленного курением собственного здоровья.

Напомним, что в 2016 году восемь тысяч израильтян скончались из-за заболеваний, вызванных курением табака и сигарет. Эти статистические данные были представлены ведомствами государственного контроля.

После получения столь неутешительных результатов, правительством было решено поднять цены на сигареты, путем увеличения налога на данную продукцию. Это привело к снижению потребления сигарет на 24% среди израильтян.

Но данные изменения не затронули табак, который используется жителями Израиля для самокруток. Министерство финансов пока не собирается увеличивать налог на данную продукцию по аналогии с сигаретами. На сегодняшний день табак можно купит по цене, в три раза меньшей, чем стоимость сигаретной пачки. Тем самым, уменьшив курение одного продукта, правительство способствовало увеличению спроса на другой.

Стало известно, что возможной причиной отказа министра финансов Моше Кахлона в проведении данной реформы могли стать предстоящие парламентские выборы.



Сообщается, что они намечены на конец 2019 года, но, по мнению самого министра, могут пройти раньше предсказанного срока, то есть уже в начале следующего года. Так как Моше Кахлон не собирается заканчивать свою политическую карьеру и планирует бороться за место в парламенте Израиля, он не намерен терять авторитет в глазах граждан на данном этапе. Так как большинство жителей страны выступает против увеличения налога на табак, Кахлон, который является главой партии «Кулану», откладывает решение по предложению медиков на неопределенное время. Тем самым министр финансов старается сохранить свой имидж перед предстоящими парламентскими выборами 2019 года.