13.02.2020, 22:33
В жилом доме под Киевом нашли тротил в подвале
ИА «Ореанда-Новости». В Киевской области в городе Белая Церковь в подвале пятиэтажного дома нашли склад тротила, пишет «Интерфакс».
По предварительной версии, взрывчатые вещества принадлежали покойному местному жителю.
Приехавшие по вызову полицейские провели эвакуации около 200 жителей дома, отключив строение от газа. После этого взрывотехники изъяли тротил.
По предварительной версии, взрывчатые вещества принадлежали покойному местному жителю.
Приехавшие по вызову полицейские провели эвакуации около 200 жителей дома, отключив строение от газа. После этого взрывотехники изъяли тротил.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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