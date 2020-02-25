ИА «Ореанда-Новости». Власти одного из городов в Калифорнии перекрыли улицу из-за угрозы атаки редкого вида африканизированных пчел.

Огромный рой, в котором насчитывалось более сорока тысяч особей, остановил движение на одной из улиц калифорнийского города Пасадены. Насекомым пришёлся по вкусу карниз отеля. После того, как они заявили свои права на новое место обитания, пчёлы начали защищать его и нападать на прохожих. Сообщается о нескольких пострадавших, в том числе двух пожарных, полицейских и гражданских лиц. Все сейчас направлены в больницу для дальнейшего осмотра и остаются под наблюдением врачей.

Специалисты утверждают, что причиной нападения пчёл стала звуковая активность, специфический шум или вибрации.

«Пчёлы-убийцы», или африканизированные, являются гибридом африканских и европейских пчёл. Своё название получили из-за агрессивной манеры защиты ульев.