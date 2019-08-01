01.08.2019, 09:20
В Калифорнии потерпел крушение истребитель
ИА «Ореанда-Новости» Телекомпания CNN сообщила, что в Калифорнии (США) потерпел крушение многоцелевой истребитель F/A-18E. Пострадали как минимум семь человек.
Инцидент произошёл в районе Долины Смерти на расстоянии около 200 километров от Лос-Анджелеса. Представитель национального парка «Долина Смерти» сообщил, что все пострадавшие являются посетителями. Все они получили лёгкие травмы. Сотрудник парка также указал, что в момент крушения воздушного судна они находились в каньоне «Звездных войн».Истребитель потерпел крушение около 10 часов утра по местному времени. Обстоятельства инцидента выясняются. Пока нет сведений о пилоте самолёта. На месте событий работает поисково-спасательный отряд.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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