ИА «Ореанда-Новости» Телекомпания CNN сообщила, что в Калифорнии (США) потерпел крушение многоцелевой истребитель F/A-18E. Пострадали как минимум семь человек.

Инцидент произошёл в районе Долины Смерти на расстоянии около 200 километров от Лос-Анджелеса. Представитель национального парка «Долина Смерти» сообщил, что все пострадавшие являются посетителями. Все они получили лёгкие травмы. Сотрудник парка также указал, что в момент крушения воздушного судна они находились в каньоне «Звездных войн».

Истребитель потерпел крушение около 10 часов утра по местному времени. Обстоятельства инцидента выясняются.На месте событий работает поисково-спасательный отряд.