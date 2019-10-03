03.10.2019, 17:44
В Канаде погибла 22-летняя чемпионка мира по фристайлу
ИА «Ореанда-Новости». Во время прогулки на горном велосипеде в канадском городе Сквомиш погибла чемпионка мира по фристайлу среди юниоров Микайла Мартин.
Спортсменка совершала прогулку вместе со своим другом. Он вызвал спасателей, её на вертолёте доставили в госпиталь. Но травмы, которые она получила, были такие серьёзные, что врачи не смогли её помочь.
Сейчас полицейские проводят расследование причин гибели Мартин.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии