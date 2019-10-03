ИА «Ореанда-Новости». Во время прогулки на горном велосипеде в канадском городе Сквомиш погибла чемпионка мира по фристайлу среди юниоров Микайла Мартин.



Спортсменка совершала прогулку вместе со своим другом. Он вызвал спасателей, её на вертолёте доставили в госпиталь. Но травмы, которые она получила, были такие серьёзные, что врачи не смогли её помочь.



Сейчас полицейские проводят расследование причин гибели Мартин.