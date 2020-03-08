ИА «Ореанда-Новости». В Канаде два человека погибли в результате стрельбы в отеле в городе Гамильтон. Телеканал CBC сообщает, что всего в происшествии пострадали четверо.

Сообщается, что мужчина и женщина погибли в результате стрельбы. Двое мужчин в тяжёлом состоянии находятся в больнице.

Инцидент произошёл в гостинице в городе Гамильтон, канадской провинции Онтарио. Правоохранительные органы занимаются установкой обстоятельств произошедшего и пока не сообщают подробностей. Район, где произошла стрельба, оцеплен сотрудниками полиции.