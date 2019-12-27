ИА «Ореанда-Новости». В Казахстан будет направлена группа экспертов, которая должна расследовать падение самолёта Fokker-100.

Нидерландская авиастроительная компания Fokker заявила о желании направить в Казахстан группу экспертов. Они должны помочь в расследовании сегодняшней авиакатастрофы. О планах компании сообщил официальный представитель Fokker.

Группа экспертов должна быть направлена в Казахстан в качестве технической поддержки. Эта процедура является стандартной, отметил представитель компании. Он не раскрыл подробности расследования, объяснив это конфиденциальностью информации.

Самолёт авиакомпании Bek Air, летящий из Алма-Аты в Нур-Султан, потерял высоту. Он пробил бетонное ограждение и столкнулся со строением. В результате катастрофы погибли 12 человек. Полёты самолётов Fokker-100 приостановлены, ровно как и деятельность авиакомпании в стране.