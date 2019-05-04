ИА «Ореанда-Новости». ЦИК республики Казахстан 4 мая зарегистрировал женщину кандидатом в президенты. Это впервые за историю Казахстана. Первым кандидатом-женщиной стала депутат Дания Еспаева от партии «Светлый путь», выборы состоятся в стране 9 июня.

Ранее кандидатами в предстоящих президентских выборах зарегистрировались действующий президент Касым-Жомарт Токаева и писатель Садыбек Тугел.

Кандидату Еспаевой 58 лет, большую часть жизни она трудилась в банковской сфере, в 2016 году стала депутатом.

В 2015 году выразили желание участвовать в президентских выборах две женщины – Лимана Койшиева и Айгуль Утепова, однако до регистрации кандидатами в том году дело не дошло. Первая не набрала нужное количество подписей, вторая – отозвала заявление.

Чтобы стать кандидатом, по законам Казахстана необходимо набрать подписи одного процента избирателей. По данным ЦИК, на 1 января 2019 года в республике избирательным правом владеет 11,8 млн граждан, то есть для регистрации в кандидаты необходимо собрать 118,1 тысячи подписей.