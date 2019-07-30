ИА «Ореанда-Новости». Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности мэра города Шымкент Габидуллу Абдрахимова, пишет РИА Новости.



Дело в том, что Абдрахимов опубликовал в своём Instagram видео из Лондона, на котором он передал привет всем подписчикам и заявил, что Казахстан ему нравится больше. Мэр также отметил, что жить и работать надо в Казахстане, но путешествовать нужно по всему миру.



Его видеоролик вызвал общественный резонанс. Некоторые обвинили Абдрахимова в хвастовстве и призвали быть скромнее. Президент страны ролик не оценил, он уволил мэра, отметив, что руководители регионов должны быть настоящими слугами народа.