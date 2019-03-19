ИА «Ореанда-Новости»Люди в Казахстане начали массово скупать доллары после того как президент сраны Нурсултан Назарбаев объявил о своей отставке, пишет «Коммерсант».

Сообщается, что в обменниках Казахстана резко вырос курс доллара. А в некоторых обменных пунктах закончилась американская валюта из-за ажиотажа.

Так, в 21:30 по местному времени доллар продавался по курсу 378,5 тенге за 1 доллар, а уже в 22:00 — уже по курсу 385 тенге за доллар.

Напомним, сегодня президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил, что снимает с себя полномочия главы государства с 20 марта. Временным президентом будет спикер Сената Касым-Жомарт Токаев. Он будет занимать этот пост до президентских выборов.

Назарбаев был президентом с 1990 года. В 2007 году парламент страны дал ему право на неограниченное количество участия в выборах.