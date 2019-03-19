Сообщается, что в обменниках Казахстана резко вырос курс доллара. А в некоторых обменных пунктах закончилась американская валюта из-за ажиотажа.Так,Напомним, сегодня президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил, что снимает с себя полномочия главы государства с 20 марта. Временным президентом будет спикер Сената Касым-Жомарт Токаев. Он будет занимать этот пост до президентских выборов.Назарбаев был президентом с 1990 года. В 2007 году парламент страны дал ему право на неограниченное количество участия в выборах.