19.03.2019, 21:01
В Казахстане начали массово скупать доллары после отставки Назарбаева
ИА «Ореанда-Новости». Люди в Казахстане начали массово скупать доллары после того как президент сраны Нурсултан Назарбаев объявил о своей отставке, пишет «Коммерсант».
Сообщается, что в обменниках Казахстана резко вырос курс доллара. А в некоторых обменных пунктах закончилась американская валюта из-за ажиотажа.
Так, в 21:30 по местному времени доллар продавался по курсу 378,5 тенге за 1 доллар, а уже в 22:00 — уже по курсу 385 тенге за доллар.
Напомним, сегодня президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил, что снимает с себя полномочия главы государства с 20 марта. Временным президентом будет спикер Сената Касым-Жомарт Токаев. Он будет занимать этот пост до президентских выборов.
Назарбаев был президентом с 1990 года. В 2007 году парламент страны дал ему право на неограниченное количество участия в выборах.
Сообщается, что в обменниках Казахстана резко вырос курс доллара. А в некоторых обменных пунктах закончилась американская валюта из-за ажиотажа.
Так, в 21:30 по местному времени доллар продавался по курсу 378,5 тенге за 1 доллар, а уже в 22:00 — уже по курсу 385 тенге за доллар.
Напомним, сегодня президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил, что снимает с себя полномочия главы государства с 20 марта. Временным президентом будет спикер Сената Касым-Жомарт Токаев. Он будет занимать этот пост до президентских выборов.
Назарбаев был президентом с 1990 года. В 2007 году парламент страны дал ему право на неограниченное количество участия в выборах.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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