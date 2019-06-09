09.06.2019, 19:08
В Казахстане задержаны около 500 человек на митингах
ИА «Ореанда-Новости» В день президентских выборов в Казахстане на несанкционированных митингах были задержаны около 500 человек. Об этом рассказал первый замглавы МВД Марат Кожаев.
По его словам, на улицах городов участники несанкционированных акций пытались «дестабилизироваться обстановку». Все задержанные были доставлены в отделения полиции. При этом он отметил, что на самих избирательных участках нарушений зафиксировано не было. В целом, по его словам, выборы президента прошли спокойно.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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