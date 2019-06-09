Об этом рассказал первый замглавы МВД Марат Кожаев.

По его словам, на улицах городов участники несанкционированных акций пытались «дестабилизироваться обстановку». Все задержанные были доставлены в отделения полиции. При этом он отметил, что на самих избирательных участках нарушений зафиксировано не было. В целом, по его словам, выборы президента прошли спокойно.