Обычно в данный период туристы едут в заповедник посмотреть на миграцию антилоп гну. Однако им посчастливилось увидеть столь редкую окраску у малышки зебры. Гид по сафари, Энтони Тира, отметил слабость необычного детёныша, поскольку он все время держался рядом с матерью.

Учёные считают, что пятнистый окрас – это меланиновое расстройство, которое мешает животному прятаться от хищников.