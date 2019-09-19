19.09.2019, 16:45
В Кении родилась зебра с окрасом «в горошек»
«Ореанда-Новости» В кенийском природном парке Масаи-Мара около недели назад была замечена новорождённая зебра с необычным окрасом. Детеныш значительно темнее своих сородичей, а вместо полок покрыт белыми крапинками.
Обычно в данный период туристы едут в заповедник посмотреть на миграцию антилоп гну. Однако им посчастливилось увидеть столь редкую окраску у малышки зебры. Гид по сафари, Энтони Тира, отметил слабость необычного детёныша, поскольку он все время держался рядом с матерью.
Учёные считают, что пятнистый окрас – это меланиновое расстройство, которое мешает животному прятаться от хищников.
Источник: «Ореанда-Новости»
Комментарии