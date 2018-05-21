ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Марш под названием «конопляний» или «свободы» прошёл 19 мая в столице Украины. Не менее 200 человек вышли на улицы с табличками и транспарантами. Основной целью было обратить внимание правительства на тот факт, что учёным-медикам необходимо разрешить проводить исследования каннабиса, как вещества, способного выступать анальгетиком. Активисты требовали легализовать медицинский каннабис в Украине.

Люди собрались возле здания, где находится Кабинет министров страны. Мирные призывы киевлян на плакатах и табличках, где был нарисован конопляный лист, звучали так: «Медицинский каннабис – наше право», «Наше право – жить без боли», «Начать научные исследования», «Конопля лечит».

Украинские СМИ сообщают, что марш проходил с подачи гражданских организаций. В некоторых из них сть люди, больные раком. Сейчас, согласно законодательству Украины, учёные-исследователи не могут работать с веществами, содержащие наркотики. «Конопляный марш» призывал правительство урегулировать политику в отношении наркотиков.

Марш прошёл достаточно мирно, общественную безопасность контролировали сотрудники правоохранительных органов. Сообщается, что полицейских было несколько десятков. Обошлось без массовых беспорядков.

Активисты по очереди выступали перед зданием министров, зачитывали речи в микрофон. Играла музыка. Такой марш в Киеве не первый – подобное мероприятие проходило в прошлом году. Тогда осенью люди требовали реформы, которая уберёт из списка уголовных преступлений статью 1.309 (по украинскому уголовному кодексу). Эта статья влечёт уголовную ответственность за хранение небольшого количества «травки», даже если человек держит её в личных целях и не планирует сбывать.

Совсем недавно, с 1 января, в штате США Калифорния официально разрешили продавать «травку» в качестве оздоровительного лечения.