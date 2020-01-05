05.01.2020, 10:36
В Киеве обнаружили тела девушек, у которых были связаны руки
ИА «Ореанда-Новости». Тела двух связанных девушек были обнаружены в арендованной квартире, расположенной в столице Украины в Подольском районе. Информация об этом размещена на сайте полиции города.
Тела девушек нашла хозяйка квартиры, сдававшая им на праздники жилье. По информации УНИАН, тела девушек, руки которых были связаны, были обнаружены в шкафу, расположенном на балконе.
На телах убитых девушек были обнаружены следы десятков ножевых ранений.
Хозяйка квартиры вызвала сотрудников полиции. Погибшими оказались жительницы Киева 2003 и 2000 годов рождения. О том, что девушки пропали, их родные заявили еще 2 января.
Для того, чтобы окончательно установить причины смерти, тела девушек были направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
Тела девушек нашла хозяйка квартиры, сдававшая им на праздники жилье. По информации УНИАН, тела девушек, руки которых были связаны, были обнаружены в шкафу, расположенном на балконе.
На телах убитых девушек были обнаружены следы десятков ножевых ранений.
Хозяйка квартиры вызвала сотрудников полиции. Погибшими оказались жительницы Киева 2003 и 2000 годов рождения. О том, что девушки пропали, их родные заявили еще 2 января.
Для того, чтобы окончательно установить причины смерти, тела девушек были направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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