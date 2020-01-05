Тела двух связанных девушек были обнаружены в арендованной квартире, расположенной в столице Украины в Подольском районе. Информация об этом размещена на сайте полиции города.Хозяйка квартиры вызвала сотрудников полиции. Погибшими оказались жительницы Киева 2003 и 2000 годов рождения. О том, что девушки пропали, их родные заявили еще 2 января.Для того, чтобы окончательно установить причины смерти, тела девушек были направлены на судебно-медицинскую экспертизу.