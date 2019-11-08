08.11.2019, 00:51
В Киеве оскверняют памятки героям ВОВ
ИА «Ореанда-Новости». Пост о фактах фашизма в Киеве был размещён в сети Instagram на странице украинского юмориста Андрея Молочного.
Ежегодно 6 ноября в Киеве отмечается день освобождения от фашистских оккупантов. Но сейчас не похоже, что горожане рады этому. Такое мнение высказал Андрей Молочный.
По всему городу наблюдается осквернение памятников героев Великой Отечественной войны, оскорбления ветеранов на улицах города. Современная молодёжь не ценит заслуг прошлого поколения. В городе проводятся концерты групп с использованием в качестве декораций свастики и нацистской символики. Сновятся памятники полководцам и военачальникам.
На Украине планируют рассмотреть вопрос о реабилитации фашизма с августа 2019 года.
Ежегодно 6 ноября в Киеве отмечается день освобождения от фашистских оккупантов. Но сейчас не похоже, что горожане рады этому. Такое мнение высказал Андрей Молочный.
По всему городу наблюдается осквернение памятников героев Великой Отечественной войны, оскорбления ветеранов на улицах города. Современная молодёжь не ценит заслуг прошлого поколения. В городе проводятся концерты групп с использованием в качестве декораций свастики и нацистской символики. Сновятся памятники полководцам и военачальникам.
На Украине планируют рассмотреть вопрос о реабилитации фашизма с августа 2019 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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