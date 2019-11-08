Ежегодно 6 ноября в Киеве отмечается день освобождения от фашистских оккупантов. Но сейчас не похоже, что горожане рады этому. Такое мнение высказал Андрей Молочный.По всему городу наблюдаетсяветеранов на улицах города. Современная молодёжь не ценит заслуг прошлого поколения. В городе проводятся. Сновятся памятники полководцам и военачальникам.На Украине планируют рассмотреть вопрос ос августа 2019 года.