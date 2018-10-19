ИА «Ореанда-Новости». С лета Киев был лишён горячей воды из-за неуплат, теперь стало известно, что воду всё-таки киевлянам дали 17 октября. Но после этого массово лопнули трубы – зафиксировано около 300 пробоин.

Заместитель мэра Киева Пётр Пантелеев сообщил, что после аварии с прорывом тепловых сетей, в данный момент идёт устранение проблемы – аварийно-восстановительные бригады работаю круглосуточно.

Всего в украинской столице «латают» трубы 35 аварийно-восстановительных бригад компании «Киевтеплоэнерго»

– После запуска горячей воды имеем более 300 повреждений. Стараемся максимально оперативно восстановить горячую воду всем, кто еще остался без нее, – написал Пётр Пантелеев на своей странице в Facebook.

Горячую воду в отключённые районы Киева подали 17 октября. Причиной аварии с трубами могло послужить то, что котельные долго простаивали, это было вызвано длительным отсутствием газа для их отопления. Сразу же после этого начала усиленно появляться коррозия металла, что привело к дополнительным повреждениям при подаче горячей воды.

Напомним, в некоторых районах Киева горячее водоснабжение отсутствовало ещё с мая. Проблемы начались после конфликта «Киевтеплоэнерго» с компанией «Нафтогаз», которая отказалась поставлять из-за выросших долгов топливо Киеву.

Однако немного ранее глава мэрии Киева нашёл в отсутствии горячей воды позитивные стороны. Пётр Пантелеев отметил, что благодаря этому многим семьям удалось сэкономить круглую сумму денег, ведь платить за горячую воду не пришлось.

По его подсчётам, семья из трёх человек, которая «забыла» про горячее водоснабжение с мая месяца, сэкономила около 3-3,6 тысяч гривен, так как в среднем один человек потребляет в месяц около 2-3 кубометров воды. Однако он оговорился, что киевлянам всё же пришлось «добывать» горячую воду другими способами – греть её на электрических плитах или с помощью газовых грелок.

А 11 октября мэр Киева Виталий Кличко и вовсе пошутил над ситуацией, предложив купить киевлянам бойлеры, если они хотят иметь горячую воду. Ситуацию он сравнил с желанием быть независимыми.

– Раньше у всех было центральное водоснабжение. И мы все зависели от водоснабжения. Но все мы хотим независимости в этом. Если есть горячая вода – очень хорошо, если нет, можно включить бойлер, – сказал он.