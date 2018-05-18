ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 17 мая около 11 часов дня в главное управление МЧС Киева поступила информация о загорании двух балконов на втором и третьем этаже в многоэтажного жилого дома.

На место происшествия выехали сразу несколько пожарных машин. Источник возгорания в девятиэтажке специалисты определили к 11:42, а уже в 11:52 спасатели потушили огонь полностью. Два балкона сгорели полностью. Пламя не успело распространиться дальше и захватить соседние балконы.

Про эвакуацию ничего не сообщается. Известно, что пятерых человек доставили в больницу для осмотра. Четверо из них отделалось легким испугом. Сообщается, что отравление продуктами горения получила только одна женщина. Об этом сообщили на сайте местного управления по чрезвычайным ситуациям. Причину пожара пока не выяснили.

ЧП случился по улице Новополевой в Соломенском районе города.



Еще вчера в СМИ появилась информация о том, что в Киеве горело здание общепита – пивной паб под названием «Дружба народов». Еще до приезда спасательной бригады люди из соседнего дома смогли потушить. При этом сотрудники ГРОЧС заявили о том, что загорание, вероятно, случилось не просто так – причиной стал поджег. Кто именно это сделала – не выяснили.

15 мая в Киеве горела квартира в 16-этажном доме, в комнате квартиры, расположенной на 12-ом этаже вспыхнуло пламя. На место выезжало около 24 четырех человек спасательной службы и шесть единиц пожарной техники. О жертвах не сообщается, обошлось без них.

А вот на Урале дачник 18 мая сжег сразу 13 домов. Дело в том, что мужчина решил заняться уборкой на приусадебной территории. Он решил разжечь костер во дворе, однако не сообразил его обезопасить. Огонь по сухой траве распространился дальше. Так одним человеком были уничтожены три соседских дома и еще десять построек, которые, благо были нежилые. Без жилья остались четверо жителей села.