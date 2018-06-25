Сотрудник правоохранительных органов, оказавший помощь подозреваемому, был арестован следователями прокуратуры. Относительно полицейского объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 393 УК Украины, а также подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под арестом. Этим вопросом займутся сотрудники СБУ в Киеве и Киевской области.





Арестованный Александр Бурлак, пытавшийся сбежать из под стражи, был ранее судим Луцким городским судом Волынской области по делу о совершении мошенничества, а также подделки документов. Мужчина является брачным аферистом. Он действовал по стандартной схеме: знакомился с женщинами, втирался в доверие, после чего обыскивал их. Так, у одной из свих жертв он украл 60 тысяч долларов.





Согласно уголовному производству, которой находится в производстве Днепровского управления полиции, Александр Бурлак был заподозрен в совершении уголовных правонарушений, за которые он понесёт ответственность по ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов собирает материалы, чтобы объявить арестованному о подозрении по ч. 2 ст. 393 УК Украины (побег из-под стражи). Мужчина был задержан сотрудниками Днепровского управления полиции в воскресенье в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.