25.06.2018, 02:38
В Киеве задержан опасный аферист
ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сотрудники правоохранительных органов города Киева задержали брачного афериста Александра Бурлака. Мужчина находился под заключением, но ему удалось сбежать, воспользовавшись помощью конвоира. Выяснилось, сотрудник полиции, который отвечал за конвоирование заключённых, помог осуществить побег одному из арестованных. Это произошло в ночь на 23 июня. Информацию пресс-служба прокураторы Киева опубликовала на своей странице в Facebook.
Сотрудник правоохранительных органов, оказавший помощь подозреваемому, был арестован следователями прокуратуры. Относительно полицейского объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 393 УК Украины, а также подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под арестом. Этим вопросом займутся сотрудники СБУ в Киеве и Киевской области.
Арестованный Александр Бурлак, пытавшийся сбежать из под стражи, был ранее судим Луцким городским судом Волынской области по делу о совершении мошенничества, а также подделки документов. Мужчина является брачным аферистом. Он действовал по стандартной схеме: знакомился с женщинами, втирался в доверие, после чего обыскивал их. Так, у одной из свих жертв он украл 60 тысяч долларов.
Согласно уголовному производству, которой находится в производстве Днепровского управления полиции, Александр Бурлак был заподозрен в совершении уголовных правонарушений, за которые он понесёт ответственность по ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов собирает материалы, чтобы объявить арестованному о подозрении по ч. 2 ст. 393 УК Украины (побег из-под стражи). Мужчина был задержан сотрудниками Днепровского управления полиции в воскресенье в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Источник: ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ
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