Ореанда-Новости. Сегодня в Киеве в собственном доме застрелен журналист и писатель Аркадий Бабченко. Мужчина был ранен в спину из огнестрельного оружия, о чем сообщила жена потерпевшего в службу скорой помощи. Ранение оказалось смертельным, он ушел из жизни, так и не дотянув до больницы в машине скорой помощи. В настоящее время сотрудники полиции ведут расследование об этом происшествии.

Бабченко исполнился 41 год, он был гражданином Российской Федерации, откуда ему пришлось уехать в 2017 году, так как по его словам он получал угрозы в адрес себя и близких. Аркадий был военным корреспондент различных изданиях, принимал участие в обеих чеченских войнах. Также будучи корреспондентом находился в Южной Осетии во время вооруженного конфликта в 2008 году. После войны работал в различных изданиях, сотрудничал с «Первым каналом» и «ТВЦ». Из Москвы переехал сначала в Прагу, затем в Израиль. С 2017 года работал в Киеве ведущим телеканалов. На родине был сторонником политической оппозиции. Является одним из родоначальников современной военный прозы.

Напомним что с 2015 года это уже третье громкое убийство журналистов на Украине. Три года назад в собственном дворе был убит украинский телеведущий, журналист и писатель Олесь Бузина. Мужчину застрелили двое неизвестных в масках. Незадолго до своей гибели он заявлял об угрозах в свой адрес. А летом 2016 года взорвали машину с находящимся внутри журналистом Павлом Шереметом, который был широко известен своей оппозиционной деятельностью против президента Белоруссии Александра Лукашенко. В последние месяцы жизни журналиста его семья жаловались на слежку за собой. Хотя автомобиль, в котором находился Павел, принадлежал не ему, в ходе следствия было установлено, что целью преступников был именно он. Наиболее вероятной версией происшествия в конечном итоге была озвучена журналистская деятельность погибшего.