ИА «Ореанда-Новости». МИД Украины заявил, что в Киеве не намерены признавать результаты выборов президента Абхазии. Во внешнеполитическом ведомстве решительно осудили проведение выборов на «оккупированной территории Грузии».

В министерство иностранных дел Украины считают, что выборы проводятся под контролем страны-агрессора и противоречат международному праву. Эти действия направлены на обострение ситуации безопасности в регионе Чёрного моря, подчеркнули в Киеве.

В ведомстве добавили, что на Украине «поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии».