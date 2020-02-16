16.02.2020, 15:25
В "Кинопоиске" дали разъяснения по поводу карты с украинским Крымом
ИА «Ореанда-Новости». В информационной службе компании "Яндекс" заявили радиостанции "Говорит Москва", что карту "Кинопоиска" разместили 10 лет назад, в связи с этим Крымский полуостров на ней значится как территория Украины.
По словам источника, работающего в "Яндекс", карта, носящая иллюстративную роль, не обновлялась с 2010 года, поэтому не может претендовать на актуальность. В "Яндексе" заверили, что дизайн "Кинопоиска" в общем и дизайн данного раздела в частности будет обновлен.
Ранее пользователи заметили, что, когда выбирается функция ранжировать фильмы по странам, сайт демонстрирует карту без Крыма.
По словам источника, работающего в "Яндекс", карта, носящая иллюстративную роль, не обновлялась с 2010 года, поэтому не может претендовать на актуальность. В "Яндексе" заверили, что дизайн "Кинопоиска" в общем и дизайн данного раздела в частности будет обновлен.
Ранее пользователи заметили, что, когда выбирается функция ранжировать фильмы по странам, сайт демонстрирует карту без Крыма.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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