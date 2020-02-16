По словам источника, работающего в "Яндекс", карта, носящая иллюстративную роль, не обновлялась с 2010 года, поэтому не может претендовать на актуальность. В "Яндексе" заверили, что дизайн "Кинопоиска" в общем и дизайн данного раздела в частности будет обновлен.Ранее пользователи заметили, что, когда выбирается функция ранжировать фильмы по странам, сайт демонстрирует карту без Крыма.