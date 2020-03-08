08.03.2020, 20:56
В Киргизии люди в масках напали на активисток за права женщин
ИА «Ореанда-Новости». В киргизском городе Бишкеке люди в масках напали на участников митинга в защиту прав женщин, - сообщает «Газета.ru».
Как утверждают очевидцы происходящего, несколько десятков человек, вооруженных палками, набросились на шествие. Правоохранительные органы в это время бездействовали. Позже было задержано порядка 50 человек, все они оказались участниками митинга.
По данным «Интерфакс», в пресс-службе ГУ внутренних дел города акцию в защиту женских прав назвали несанкционированной и отметили, что смотрители правопорядка задерживали нарушителей с обеих сторон.
Как утверждают очевидцы происходящего, несколько десятков человек, вооруженных палками, набросились на шествие. Правоохранительные органы в это время бездействовали. Позже было задержано порядка 50 человек, все они оказались участниками митинга.
По данным «Интерфакс», в пресс-службе ГУ внутренних дел города акцию в защиту женских прав назвали несанкционированной и отметили, что смотрители правопорядка задерживали нарушителей с обеих сторон.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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