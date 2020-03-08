ИА «Ореанда-Новости». В киргизском городе Бишкеке люди в масках напали на участников митинга в защиту прав женщин, - сообщает «Газета.ru».

Как утверждают очевидцы происходящегонесколько десятков человеквооруженных палкаминабросились на шествиеПравоохранительные органы в это время бездействовалиПозже было задержано порядка 50 человеквсе они оказались участниками митинга.

По данным «Интерфакс», в пресс-службе ГУ внутренних дел города акцию в защиту женских прав назвали несанкционированной и отметиличто смотрители правопорядка задерживали нарушителей с обеих сторон.