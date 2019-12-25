ИА «Ореанда-Новости». Китайская армия испытала новую баллистическую ракету JL-3, пишет «МК» со ссылкой на The Washington Times.



Отмечается, что ракету запустила подводная лодка класса Jin ВМФ КНР. Американские СМИ пишут, что эта ракета может поразить цели в любой точке на территории США.



JL-3 запустили 22 декабря из залива Бохай на западе Жёлтого моря. Сама подлодка в момент испытаний находилась под водой.