ИА «Ореанда-Новости». В восточной китайской провинции Цзянси эвакуировали около 45 тысяч местных жителей из-за наводнения, которое было вызвано длительными ливнями.

Экономический ущерб от стихии уже оценили в 94 миллиона долларов. Больше всего от воды пострадало сельское хозяйство – оказались затоплены свыше 37 тысяч га посевной земли.

Согласно прогнозу синоптиков, дожди продолжатся до вторника.