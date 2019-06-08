08.06.2019, 17:24
В Китае из-за наводнения эвакуировали 45 тысяч человек
ИА «Ореанда-Новости». В восточной китайской провинции Цзянси эвакуировали около 45 тысяч местных жителей из-за наводнения, которое было вызвано длительными ливнями.
Экономический ущерб от стихии уже оценили в 94 миллиона долларов. Больше всего от воды пострадало сельское хозяйство – оказались затоплены свыше 37 тысяч га посевной земли.
Согласно прогнозу синоптиков, дожди продолжатся до вторника.
Экономический ущерб от стихии уже оценили в 94 миллиона долларов. Больше всего от воды пострадало сельское хозяйство – оказались затоплены свыше 37 тысяч га посевной земли.
Согласно прогнозу синоптиков, дожди продолжатся до вторника.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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