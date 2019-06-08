Экономический ущерб от стихии уже оценили в 94 миллиона долларов. Больше всего от воды пострадало сельское хозяйство – оказались затоплены свыше 37 тысяч га посевной земли.Согласно прогнозу синоптиков, дожди продолжатся до вторника.