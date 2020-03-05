ИА «Ореанда-Новости». Врачи одной из больниц Китая зафиксировали первый случай поражения центральной нервной системы человека новым коронавирусом. У пациента диагностировали пневмонию и энцефалит.

В инфекционной больнице «Дитань» в Пекине врачи столкнулись с новой проблемой, причиной которой стал коронавирус. Впервые в мире был зафиксирован случай поражения центральной нервной системы. По сообщению сотрудников медучреждения, у мужчины диагностировали энцефалит и пневмонию.



Ведение необычного случая было доверено одному из ведущих специалистов больницы, что во многом и позволило избежать летального исхода. Пациент прошёл полный курс лечения и выписан из больницы. Лечащий врач мужчины отметил, что во время протекания заболевания у больного наблюдалось расстройство сознания, поэтому не исключено, что вирус может поражать центральную нервную систему.



Пациентом с уникальным случаем заболевания оказался 56-летний пациент, который поступил в медучреждение 24 января. Врачи диагностировали крайне тяжёлое состояние. Наблюдались судороги мышц тела и лица, суженные зрачки и икота.



Ранее врачи встречались только поражение лёгких и дыхательных путей, печени, почек и нарушением работы сердца.