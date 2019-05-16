16.05.2019, 23:58
В Китае мужчину арестовали за клички, которые он дал собакам
ИА «Ореанда-Новости». Полицейские в Китае арестовали мужчину-заводчика собак породы кане-корсо за то, что он давал животным клички, которые оскорбили власть.
Мужчина делал публикации о жизни питомцев в сети WeChat. Так были такие подписи: «Этот подлец Ченгуань только поест — и сразу же спать» или «А потом пришёл Сэгуань, и они подрались». В Китае «Ченгуань» и «Сэгуань» - народные дружины.
Заводчика обвинили в том, что он распространяет информацию, которая оскорбляет сотрудников правоохранительных органов. Его арестовали на 10 суток.
Мужчина делал публикации о жизни питомцев в сети WeChat. Так были такие подписи: «Этот подлец Ченгуань только поест — и сразу же спать» или «А потом пришёл Сэгуань, и они подрались». В Китае «Ченгуань» и «Сэгуань» - народные дружины.
Заводчика обвинили в том, что он распространяет информацию, которая оскорбляет сотрудников правоохранительных органов. Его арестовали на 10 суток.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии