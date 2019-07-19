ИА «Ореанда-Новости». Инцидент произошел в 17:50 по местному времени (12:50 по мск) На заводе Yima в городе Саньмэнься, провинция Хэнань.

Взрывная волна разбила окна домов в радиусе трёх километров. В городе был замечен густой дым. Об этом сообщается 19 июля в социальной сети Weibo.

Что именно послужило причиной взрыва - пока не сообщается. Неизвестно, кроме того, количество погибших. По данным местных изданий, первые раненые начали поступать в областные больницы, но данных о погибших нет.

Издание Sina, ссылаясь на свои источники, заявило о нескольких жертвах. Xinhua рассказывает о раненых, которых отправили в больницы региона.